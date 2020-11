Lutto nel mondo della musica. Addio al maestro Gino Palumbo

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) – Si è spento Luigi Palumbo, detto Gino, noto e apprezzato musicista. Da tempo viveva fuori regione, ma a Casaluce ha lasciato amici, famigliari e un ricordo indelebile. Palumbo è l’autore di due grandi brand di successo, D’Inverno e Non ti posso perdonare, che negli anni in cui uscirono sono stati dei veri successi. Numerosi i messaggi di addio per il Maestro,

“Se ne va il mito della storia musicale di Casaluce il grande Gino della Royals story aveva scritto ed inciso due bellissime canzoni (d’inverno) e ( non ti posso perdonare) ricordo pure il grande Gino della vendita dei prodotti della Koscott, lui amava simpaticamente dire ko ko koscott con il pollice verso l’alto lo ricordo sempre con il sorriso sulle labbra, ricordo la sua auto, la Citroen dyane, Dio in Paradiso lo accolga tra le sue braccia”

Teresa D’Angelo: “Ciao caro Gino Palumbo con te se n e andato un pezzo del mio cuore e un pezzo importante del mio paese. Sei stato una grande xsona un musicista affermato e x me sei stato più di un amico. Anche se ti eri trasferito a Forlì la,tua,anima,e il tuo cuore sono rimasti in paese. Ciao Gino amico di anni spensierati ti saluto da,lontano rimarrai x sempre tra i miei ricordi. Un abbraccio e le mie condoglianze xsonali alla tua,famiglia. RIP GINO oggi Casaluce e io da,lontano piange x te che la terra ti sia lieve”.