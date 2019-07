Lutto nel mondo forense. Muore noto avvocato

PARETE (Christian e Lidia de Angelis) – Addio avvocato! Ennesima vittima del male, si spegne Giuseppe Nugnes, 58 anni, noto professionista casertano. L’uomo viveva a Parete con la famiglia, molto conosciuto e apprezzato in paese, per le sue doti umane, professionali e per il suo impegno sociale e politico. Amava Parete e girava sempre in bici, raccontano gli amici dell’avvocato. Il male lo ha colpito, Nugnes ha cercato di sconfiggerlo, senza però riuscirvi, e ieri la terribile notizia della sua dipartita.

La notizia appena ha fatto il giro del paese, ha destato dolore, sconvolto l’intera comunità e il mondo forense. I funerali saranno celebrati probabilmente domani a Parete. Ecco l’addio di un suo caro amico, che scrive: “Oggi la nostra comunità vive un nuovo lutto insperato e improvviso, e da l’addio al nostro caro Peppe, l’avvocato, che con la sua umanità, rigore morale e senso di giustizia è stato un esempio di rara onestà intellettuale e rigoroso attaccamento al dovere di operatore di Giustizia, con lo sguardo volto sempre e testardamente verso i deboli e al bene collettivo. Ci mancheranno le tue passeggiate in bici nel paese e le discussioni culturali e intellettuali profonde e rigorosamente volte al bene, all’ambiente e alle classi deboli.Ciao compagno Peppe, piangeremo per la tua mancanza, … che la terra ti sia lieve!” .