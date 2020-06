Lutto nella comunità di ORTA DI ATELLA. Muore a soli 50 anni Pina Di Lorenzo

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) – Terribile lutto sconvolge la comunità. Si è spenta Giuseppina Di Lorenzo 50 anni. Una ennesima drammatica notizia addolora l’intera comunità: la solare e giovane Pina sposata con Fiorillo Raffaele Giuliano, madre di Massimo e Arianna è volata via a soli 50 anni. I funerali sono stati celebrati presso la Parrocchia di San Massimo ad Orta di Atella in un’atmosfera intrisa di dolore. La donna lavorava per la ditta LACO SRL, numerosi, infatti, i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia dai colleghi della donna.