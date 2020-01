Lutto nella scuola dell’agro aversano. E’ morto per un malore improvviso il professore Rostan

AVERSA/GIUGLIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nella scuola, si spegne l’amatissimo prof Ferdinando Rostan, 79 anni. Diverse comunità sotto shock per questa perdita, un docente amato da alunni e colleghi, persona colta, religiosa, studioso appassionato, insegnante corretto e devoto, una terribile perdita per il mondo della scuola e per la città di Aversa. A causare il decesso dello stimato insegnante, uomo di grande spessore e cultura, un malore, che non gli ha dato scampo. I funerali si sono celebrati stamani alle 10:30 presso la Parrocchia di Maria SS Immacolata al Ponte Mezzotta, tra Aversa e Giugliano. Lascia la moglie Annamaria Flaggiello, i figli Benedetta, Lucia, Rosarita e Fernardo. Centinaia i messaggi di addio e cordoglio per questo amatissimo professore, che ha fatto amare le materie che insegnava e ha aiutato tutti gli studenti ad apprezzare la cultura. Ecco alcuni toccanti ed esemplificativi messaggi rivolti al Prof.

“Sei stato uno dei professori che attraverso la vita insegnavano la storia, la filosofa, la Costituzione.Non ti chiamavo più Professore, ma nonno perché ci custodivi e proteggevi come un NONNO.Che la terra ti sia LIEVE. Ciao Prof. ”

“Stamattina apro Facebook e mi si stringe il cuore. Un professore unico, tutt’oggi presente, nonostante siano trascorsi diversi anni dal termine della scuola. Eri un professore alternativo, preoccupato a fornirci non solo nozioni ma anche e soprattutto lezioni di vita. A scuola eri un po’ il papà di tutte. Ed anche dopo, tramite fb, hai cercato sempre di essere presente. Ed io ogni volta che leggevo sotto i miei post i tuoi messaggi mi si riempiva il cuore. Ciao prof dalla tua Barbarella. Rimarrai per sempre nel mio cuore”

“Vorrei scrivere tanto e raccontare le nostre intime e innumerevoli conversazioni per far capire agli altri il docente, l’amico, il confidente e l’uomo straordinario che sei stato!”

“Grazie prof. Rostan per avermi sempre sostenuto, per avermi formato, per aver piantato in me l’amore per la cultura, per avermi ascoltato, per avermi asciugato le lacrime nei momenti di sconforto, per avermi sempre aiutato a farmi capire che un po’ valevo anche io.”

“Grazie prof. per la vita che hai seminato in me, per l’amore ricevuto, ma soprattuto ringrazio anche te per l’uomo che oggi sono.Ti voglio bene, proteggimi da lassù”

“Grazie per tutto quello che mi avete insegnato, mio caro prof.

Siete sempre stato un Signore, nel vero senso della parola.



Sempre mi resteranno impresse le vostre lezioni sulla politica, sulla storia e su come bisogna essere coscienti su quanto sia in passato accaduto per non far ripresentare scenari inauditi.Onorato di essere stato un vostro alunno!Spero un giorno di riuscire a costruire, insieme ai miei coetanei, una società con almeno l’1% dei vostri infiniti valori.Buon Viaggio prof”