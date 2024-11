Lutto nell’Arma dei Carabinieri. Si è spento l’Appuntato Scelto Francesco Ciccariello

Lo stimato militare ha lottato contro il male ma non è riuscito a sconfiggerlo

SESSA AURUNCA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nell’Arma, si è spento l’appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri Francesco Ciccariello di 55 anni. Lo stimato militare ha lottato contro il male ma non è riuscito a sconfiggerlo. Era in servizio in Sicilia, dove è deceduto. L’uomo era di Sessa Aurunca, lascia la moglie Paola e i due amati figli Concetta, Gianluca e i familiari nel dolore più profondo. Tanti I messaggi di addio e cordoglio.