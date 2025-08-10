LUTTO NELL’IMPRENDITORIA. Addio al pioniere della balneazione del litorale domitio-flegreo

Fondatore dello storico Lido Varca D’Oro

Lutto nell’imprenditoria. Si è spento Pasquale Trinchillo, imprenditore balneare del litorale di Licola fondatore dello storico lido Varca d’Oro.

A lui si deve, in particolare, la rinascita di Licola Borgo. Messaggi di cordoglio sono stati espressi da più parti alla famiglia e al figlio Salvatore, noto imprenditore, patron del Varca d’Oro e presidente del Sindacato Italiano Balneari della Campania.