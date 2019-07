MADDALONI – Ieri sera nella palazzine di via Serao a Maddaloni P.A., 28 anni è stato trovato sanguinante e con una profonda ferita alla testa-.Sul caso stanno indagando i carabinieri che dovranno chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sembra che il 28enne sia stato aggredito nella sua abitazione e poi colpito con un oggetto contundente. Sul posto anche un’ambulanza che l’ha trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale. Il giovane non è in pericolo di vita.