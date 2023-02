MADDALONI. Agli arresti domiciliari piazza microcamere in strada per evitare blitz a sorpresa delle forze dell’ordine

Scoperto e denunciato all’autorità giudiziaria

MADDALONI – Agli arresti domiciliari per spaccio di droga escogita piano per vanificare eventuali visite delle forze dell’ordine. L’uomo D.G., 36 anni di Maddaloni ha infatti installato delle microcamere all’interno di scatole di derivazione, generalmente utilizzate per i cablaggi degli impianti elettrici, assicurandosi così che nessuno potesse avvicinarsi alla sua abitazione senza che lo stesso ne potesse verificare l’identità, eludendo in tal modo anche possibili accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Gli agenti del commissariato di polizia di Maddaloni lo hanno scoperto e lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria oltre che lo stesso è stato trovato in compagnia di persone estranee al nucleo familiare. Inoltre nl corso della perquisizione domiciliare gli agenti rinvenivano anche sostanza stupefacente per uso personale.