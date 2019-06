MADDALONI – C.S., agricoltore 50enne di Maddaloni, è stato fermato dai carabinieri della Compagnia della città calatina ieri sera, in via Cancello, dove avrebbe minacciato i familiari con una falce. Ai militari era giunta una segnalazione per una lite in famiglia. I carabinieri lo hanno bloccato e condotto in caserma. Nel suo appartamento è stato trovato un fucile calibro 12, di proprietà del padre defunto.