MADDALONI. Armato di pistola minaccia un minorenne nei pressi del Villaggio dei Ragazzi: 40enne ARRESTATO

1 Settembre 2025 - 13:41

MADDALONI – Attimi di tensione ieri sera, intorno alle 23:30, in piazza Della Pace a Maddaloni, nei pressi del “Villaggio dei Ragazzi”. Un uomo armato ha seminato il panico tra i passanti, minacciando anche un minorenne.

Si tratta di P.V., 40enne di nazionalità ucraina residente in via Altomare a Maddaloni, che improvvisamente ha brandito una pistola puntandola contro chiunque si trovasse nelle vicinanze.

Allertati dalla segnalazione dei cittadini, gli agenti del locale commissariato sono intervenuti tempestivamente e hanno fermato l’uomo, procedendo al suo arresto.

Durante la perquisizione, sia sul posto che presso la sua abitazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato una pistola calibro 6.35 con caricatore e cinque proiettili, oltre a una mazza da baseball. Stando a quanto ricostruito, l’uomo sarebbe andato su tutte le furie, minacciando anche un minorenne con l’arma.

L’arrestato si trova ora in custodia in attesa delle procedure giudiziarie.

