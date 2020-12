MADDALONI. Assunzioni da Decatlhon: si ricercano addetti al magazzino, candidature online

MADDALONI – Nuove assunzioni da parte di Decatlhon, nota azienda attiva nel commercio di articoli sportivi e nella grande distribuzione organizzata. La multinazionale francese, infatti, sta attualmente ricercando addetti al magazzino da inserire nei centri logistici distribuiti nelle province di Torino, Caserta, Bologna, Torino e Milano.

Gli addetti al magazzino avranno la possibilità di apprendere le basi per lo svolgimento delle proprie mansioni attraverso un percorso formativo ben articolato, con il quale apprenderanno le tecniche e le competenze necessarie per contribuire alla crescita dell’azienda e garantire un servizio di qualità.

Si tratta di una buona opportunità di lavoro anche per persone senza un titolo di studio specifico e senza un’esperienza maturata nel settore ma che, come requisito principale dovranno avere grande passione per lo sport.

Le risorse dovranno garantire il corretto andamento del flusso delle merci in entrate ed in uscita e saranno responsabili direttamente del corretto andamento del polo logistico e della gestione del conto economico. Inoltre, si occuperanno dell’approvvigionamento dello stock e dell’organizzazione degli ordini della merce per il rifornimento del punto vendita, oltre a garantire il rispetto delle norme di sicurezza.

Saranno anche un punto di riferimento per le organizzazioni delle varie attività di selezione, della formazione e di sviluppo della propria squadra.

Per candidarsi alla posizione di addetto al magazzino non è necessario il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado ma i candidati ideali, dovranno essere capaci di organizzare in autonomia il proprio lavoro, dovranno avere curiosità, passione per lo sport e possedere una buona conoscenza della lingua inglese o francese.