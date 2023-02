MADDALONI – Paura in via Carrarone, a Maddaloni, dove un camion in transito ha colpito un balcone. A urtare è stato il telo di copertura, “collassato” contro un pedone che si trovava sfortunatamente nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Immediatamente soccorso, sembra che le sue condizioni non siano gravi. Crollando, la struttura di copertura del camion ha investito anche un’auto parcheggiata lungo la carreggiata. La strada è stata chiusa al transito dalla Polizia Municipale.