MADDALONI. Confiscati due immobili abusivi

Di proprietà della Sparaco Costruzioni di San Marco Evangelista

MADDALONI– Benchè la procedura di confisca da parte dei Comuni di costruzioni abusive sia prevista dalla normativa vigente ed obbligatoria, non era mai successo, fino ad oggi, che vi si ricorresse.

Grazie alla proposta di delibera dell’assessore al patrimonio Gennaro Cioffi, pienamente condivisa dal Sindaco Andrea De Filippo, per la prima volta oggi è stato votato, all’unanimità, il via libera a tale procedura che consente al Comune di acquisire, gratuitamente, al proprio patrimonio due immobili siti in Via Padre Pio e di proprietà della Sparaco Costruzioni di San Marco Evangelista.

Con la stessa delibera si stabilisce che, dopo la procedura di trascrizione, il Comune intende utilizzare i beni di cui trattasi per realizzare esigenze di natura istituzionale compatibilmente con il contesto in cui gli stessi sono situati e, comunque, sempre nel rispetto degli interessi urbanistici ed ambientali.