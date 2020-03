MADDALONI E CORONAVIRUS. Fiera settimanale, Razzano al Sindaco: “Non sospenderla è stato da irresponsabile”

COMUNICATO STAMPA

MADDALONI – Sulla vicenda della fiera settimanale interviene a gamba tesa il fondatore del movimento Maddaloni città di idee Giuseppe Razzano. “Il sindaco De Filippo si è dimostrato un irresponsabile – ha spiegato Razzano – in un momento in cui si stanno adottando misure drastiche per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, non procedere alla sospensione della fiera, luogo affollato e promiscuo è una follia oltre che un inutile rischio per la nostra comunità. Mi auguro che comprenda la leggerezza amministrativa e ad horas firmi l’ordinanza di sospensione”.