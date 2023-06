MADDALONI. Ecco la nuova giunta. Due conferme e molte novità. Funzionerà il revival di Nicola Corbo?

Dopodomani, giovedì, la seduta di insediamento del consiglio comunale, che eleggerà alla presidenza Angelo Campolattano. Due assessori a Santangelo, due alle liste di De Filippo, uno a Riscossa, mentre lo stagionato ingegnere andrà in quota “insieme” targato Sferragatta. Per quanto riguarda Antonio De Rosa…

MADDALONI – Dell’assessorato ai Lavori pubblici e all’Urbanistica. Un ritorno quello dell’ingegnere maddalonese a cui nessuno ha mai potuto imputare peccati sulla preparazione e la competenza, ma che è stato comunque spesso al centro di molte polemiche quando in passato le sue funzioni istituzionali sembravano collidere con la sua attività professionale, soprattutto con i rapporti con i nomi più importanti dell’imprenditoria edilizia e delle opere pubbliche.

Stiamo parlando di un altro tempo, di un’altra età.

Il fatto che De Filippo sia sindaco rappresenta una garanzia assoluta e dunque la speranza è che Nicola Corbo possa limitarsi a mettere a disposizione della comunità maddalonese le sue indubbie competenze.

È stato indicato dalla lista “Insieme” dell’imprenditore Sferragatta. In passato questo avrebbe determinato una immediata riflessione, ma ripetiamo che erano altri tempi. Oggi dobbiamo solo aspettare per valutare.

Un altro nome di esperienza della politica maddalonese espresso dalla lista “Riscossa” è quello di Claudio Marone, medico e soprattutto storico riferimento della destra.

Anche in questo caso la scelta è stata di ordine tecnico in quanto De Filippo ha ritenuto che potessero essere utili alla causa un paio di persone di collaudata esperienza, in grado di affiancarlo realmente e di alleviarne gli sforzi.

Per il resto, nessuna grande novità: il sindaco salda un debito di riconoscenza con Antonio De Rosa, che l’anno scorso fece un passo indietro per favorire l’ingresso in giunta di Gennaro Cioffi e che ora dovrebbe ricoprire la posizione delle 4 liste con un solo eletto che a rotazione dovrebbero essere rappresentate nell’esecutivo con un proprio esponente.

Francesco Capuozzo entra in giunta, proveniente dalla carica di presidente del consiglio comunale che ha ricoperto negli ultimi 5 anni e che sarà ad appannaggio dell’odontotecnico Angelo Campolattano, che nonostante sia stato eletto nella lista del consigliere regionale Enzo Santangel, rappresenta una sorta di battitore libero.

A proposito di Santangelo, questi sarà rappresrentato in giunta da sua sorella Annarita Santangelo e dall’uscente e rientrante Rosa Rivetti.

Per quel che riguarda la rappresentanza delle liste più vicine al sindaco, affianca il già citato Capuozzo la seconda assessora riconfermata, cioè Caterina Ventrone.

Prima seduta del consiglio già fissata per dopodomani, giovedì 22 giugno. Vedremo se le varie componenti di questa maggioranza molto numerosa sono rimaste soddisfatte o se si registrerà qualche mugugno e qualche distinguo. Ma l’aria che tira segnala calma assoluta, quindi si preannuncia un esordio tranquillo della seconda consiliatura di Andrea De Filippo.