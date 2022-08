MADDALONI De Filippo “rimpasta” la sua giunta. Fuori Liccardo, Enzo Lerro e Imma Calabrò: entrano Gennaro Cioffi e…

Tre i nomi nuovi dell’esecutivo di Andrea De Filippo: Rita Lerro entra al posto di Imma Calabrò; Gennaro Cioffi neo assessore per Forza Italia; Nunzio Sferragatta a cui il primo cittadino ha attribuito le deleghe all’Ambiente e ai rifiuti che prima erano del suo “fedelissimo” Salvatore Liccardo.

MADDALONI E’ di stamattina la firma ufficiale al decreto di nomina degli assessori della giunta di Andrea De Filippo. Tre le novità di questo rimpasto dell’esecutivo: Gennaro Cioffi, che entra in quota Forza Italia; Nunzio Sferragatta, vicino all’area dei Moderati e, terza new entry, la professoressa Rita Lerro, in giunta al posto di Imma Calabrò. Questa “staffetta” è stata voluta dal raggruppamento che fa riferimento a Claudio Marone. Escono, invece, Salvatore Liccardo, fedelissimo del sindaco, che era stato titolare della delega all’Ambiente e ai Rifiuti, Enzo Lerro, anch’egli vicino al primo cittadino e l’appena citata Imma Calabrò.

Per quanto concerne le deleghe, Rita Lerro sarà responsabile di Pubblica istruzione, Politiche giovanili, Pari opportunità.

All’assessore Nunzio Sferragatta sono state assegnate le deleghe alla Sostenibilità ambientale e Igiene pubblica, all’Arredo urbano e ai Vigili urbani.

A Gennaro Cioffi le deleghe allo Sviluppo econmico, Crescita sostenibile e risorse umane, Attività produttive, Patrimonio, Politiche del lavoro, Attuazione del programma amministrativo.

Confermati, invece, l’assessore Luigi Bove, vice sindaco, con delega alla Pianificazione e programmazione; Avvocatura comunale, Bilancio, Finanze, Tributi, Contenzioso e Affari legali, Protezione Civile.

A Giuseppe D’Alessandro le deleghe a Sviluppo urbano, Piccole opere con funzioni in materia di Lavori pubblici, Urbanistica, rete idrica e fognaria, Cimitero.

A Rosa Rivetti le deleghe a Welfare, Servizi demografici, Politiche sociali.

A Caterina Ventrone le deleghe a Cultura, Sport, eventi, Turismo, marketing e comunicazione.