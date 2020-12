MADDALONI – Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco questa notte, intorno alle 2, in via San Francesco d’Assisi.

Giunti a casa di una giovane coppia di Maddaloni, infatti, i caschi rossi sono dovuti intervenire per una fuga di gas dovuta ad una valvola di una bombola difettosa rimasta bloccata. I coniugi spaventati dal forte odore hanno allertato i vigili del fuoco i quali, in pochi minuti, hanno arrestato la fuga di gas e messo in sicurezza la bombola.