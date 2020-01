MADDALONI. Incidente alla cava, operaio finisce sotto la pala meccanica

MADDALONI – È è stato soccorso dai colleghi l’operaio a lavoro presso l’ex cava Tixon, a Maddaloni. Pare che una delle pale meccaniche in uso si sia è ribaltata, provocando il ferimento dell’operaio che stava guidando il mezzo. Il cantiere si trova tra Valle di Maddaloni e Maddaloni, lungo la Statale Sannitica. Ed è lì che sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti dell’ispettorato del lavoro. I caschi rossi sono stati chiamati per rimettere in posizione dritta il mezzo ribaltato e gli uomini dell’arma stanno iniziando le indagini.