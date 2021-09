MADDALONI. Lavori sulla condotta idrica, manca l’acqua in città. ECCO DOVE E A CHE ORA

MADDALONI – Sarà sospesa domani, 3 settembre, dalle ore 9 alle ore 12, la fornitura idrica in via Libertà a Maddaloni, per procedere con la sostituzione della condotta idrica in poleitilene.

Inotre le vie: c.so 1° Ottobre, via G. Marconi, via Maddalena, via Alturi, via Troiani, via Pignatari, via Belvedere, via Santa Barbara e via Pintime saranno interessante da un calo di pressione idrica.

Si invitano, dunque, i cittadini interessati a predisporsi in tal senso per far fronte al temporaneo disagio che ne deriverà.