MADDALONI – Attimi di paura si sono vissuti questo pomeriggio in via Caudina a Maddaloni dove un anziano in attesa dell’arrivo dell’autobus si è sentito male. Un malore notato dai passanti e da un commerciante che hanno tempestivamente allertato i sanitari del 118 giunti sul posto con due unità, di cui una rianimativa. La corsa al vicino ospedale ha scongiurato il peggio.