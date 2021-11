MADDALONI – Lutto a Maddaloni per la morte di Salvatore Borino, 86 anni, ex dipendente comunale. Borino era stato impegnato nel Museo Civico. Lascia 4 figli. I funerali saranno celebrati domani alle 9.30 nella chiesa della SS Immacolata (Cappuccini). Dopo il pensionamento Borino era diventato volontario dell’ente museale di via Nino Bixio.