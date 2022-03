MADDALONI. Punta il coltello contro il Comandante dei vigili: arrestato un 57enne

MADDALONI – Comandante della Polizia Municipale di Maddaloni minacciato con un coltello. É accaduto questa mattina a Maddaloni. Avvisato di qualcuno che lo stesse cercando il comandate dei caschi bianchi ha lasciato la stanza del sindaco per recarsi al di fuori del Comune. Qui ha trovato ad attenderlo un 57enne armato di coltello che però è stato subito disarmato. L’uomo già il 16 febbraio scorso aveva preso a sprangate la vettura della polizia municipale e in quell’occasione, quando fu fermato, minacciò proprio il comandante di volerlo accoltellare. A seguito di quell’episodio fu ricoverato dopo un Tso dal quale proprio questa mattina era stato dimesso. Sul posto i carabinieri di Maddaloni che lo hanno tratto in arresto. Richiesto un ulteriore Tso.