MADDALONI. Schianto in via Ficucella, in due finiscono in ospedale 30 Novembre 2021 - 15:57

MADDALONI – Incidente, questo pomeriggio, in via Ficucella a Maddaloni. A scontrarsi un furgone ed una vettura. Sul posto la polizia municipale e i sanitari del 118. Per gli occupanti della vettura si è reso necessario il trasporto all’ospedale Moscati di Aversa.