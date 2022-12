MADDALONI. Schianto sulla ex Provinciale 335: due feriti

Pochi giorni fa teatro di un altro sinistro

MADDALONI – Incidente, ieri pomeriggio, tra tre auto lungo la la ex strada provinciale 335 a Maddaloni. Per cause ancora in fase di accertamento tre vetture si sono scontrate,. Due i feriti, sembrerebbe non gravi, per i quali si è reso necessario il trasporto presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Quello di ieri è solo l’ultimo in ordine di tempo in fatti solo qualche giorno fa un altro incidente si è verificato nello stesso punto. Non sono mancati i disagi alla circolazione.