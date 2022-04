MADDALONI – Incidente in via Cancello a Maddaloni. Un 54enne alla guida della sua auto dopo aver effettuato una serie di sorpassi si è andato a schiantare prima contro un’auto impegnata in una manovra di svolta e conseguentemente contro un cancello. Per la ragazza, alla guida della vettura in manovra, fortunatamente solo un grande spavento mentre l’uomo ha riportato un trauma cranico.