MADDALONI. Spaccio nelle palazzine. Chieste 12 condanne per la banda di o’sapunaro

MADDALONI – Il procuratore generale nel processo d’Appello per lo spaccio di droga nelle palazzine Iacp di Maddaloni, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado invocando 6 anni e mezzo per Pietro Belvedere, 31 anni di Maddaloni; 5 anni e 8 mesi per Vincenzo Cecere, 55 anni di Maddaloni; 7 anni e 2 mesi per Giuseppe Madonna, 27 anni di Maddaloni; 12 anni e 10 mesi per lo chef Antonio Mastropietro, 41 anni di Maddaloni; 13 anni e 8 mesi per Antonio Padovano, 42 anni di Maddaloni; 11 anni per Fabio Romano, 29 anni di Maddaloni; 10 anni per Antonietta Stefanelli, 44 anni di Maddaloni; 10 anni e 6 mesi per Antonio Tagliafierro, 30 anni di Maddaloni; 4 anni per Mariano Tagliafierro, 23 anni di Maddaloni; 7 anni per Biagio Tedesco, 27 anni di Maddaloni; 10 anni e 8 mesi per Aniello Zampella, 20 anni di Maddaloni; 20 anni per Antonio Esposito, alias ‘o Sapunaro.

L’inchiesta era partita dopo l’omicidio di Daniele Panipucci. Le indagini hanno svelato l’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di droga nella palazzine della Cucciarella.