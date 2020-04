MADDALONI. Sparisce dopo un litigio con i genitori, 15enne ritrovato dai carabinieri. ECCO DOV’ERA

E’ in buona salute e…

MADDALONI/SAN FELICE A CANCELLO – Nel corso della mattinata odierna, un 40enne del Bangladesh, residente a Maddaloni, si è recato presso quel Comando Stazione per denunciare la scomparsa del proprio figlio 15enne convivente. L’uomo ha riferito ai militari dell’Arma che il figlio, la mattina del 29 u.s, a seguito di un discussione si era arbitrariamente allontanato dall’abitazione familiare senza dare notizie di se. E’ immediatamente scattato il piano di ricerche con l’impiego di diverse autoradio dei carabinieri della Compagnia di Maddaloni e delle Stazioni dipendenti che hanno setacciato l’intero territorio di competenza e quello limitrofo tra cui quello del Comune di San Felice a Cancello e frazioni attigue quali Polvica e Pezzalonga. E’ proprio nella frazione di Polvica che il 15enne, in buona salute, è stato rintracciato dai carabinieri della Stazione di Cancello ed affidato al padre.