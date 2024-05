MADDALONI. Strappo nei 5 Stelle, Buompane replica a Ferraro: la scelta del voto alle Provinciali ha vanificato l’unità del gruppo, no agli individualismi

Il coordinatore dei pentastellati interviene dopo l’uscita dal Movimento del consigliere comunale.

MADDALONI. Ieri il penalista e consigliere comunale di Maddaloni, Michele Ferraro, ha ufficialmente abbandonato il Movimento 5 stelle, dopo le polemiche seguite al voto per le elezioni provinciali dello scorso dicembre. Oggi a Ferraro replica Giuseppe Buompane, coordinatore dei pentastellati in provincia di Caserta.

“Il Coordinamento territoriale del MoVimento 5 Stelle – spiega Buompane – è sempre disponibile all’ascolto di tutte le istanze provenienti dagli attivisti e ad ogni opportuno confronto, com’è nell’essenza stessa del MoVimento. E lo è ancora di più proprio in una città importantissima della nostra Provincia come Maddaloni, terra del nostro compianto Antonio Del Monaco, ex parlamentare che è entrato a pieno titolo nella storia del Movimento 5 Stelle. Siamo quindi pronti non solo all’ascolto, ma anche a fornire tutto il supporto necessario per rilanciare l’attività politica sul territorio. Riguardo le elezioni provinciali, c’è da dire che la proposta politica del M5S ha suscitato comunque un apprezzabile interesse, soprattutto se consideriamo che la somma dei voti ottenuti dai candidati del MoVimento 5 Stelle si è rivelata maggiore dei numeri che potevamo esprimere con i nostri soli amministratori. Ciò detto, va precisata una cosa fondamentale: il MoVimento 5 Stelle viene sempre prima di ogni persona, di qualunque individualismo. È nel nostro Dna. L’indicazione di voto su un unico candidato nasceva dall’esigenza di garantire la compattezza di tutto il gruppo: purtroppo la scelta di Ferraro ha vanificato questo auspicio. Ma questo è il passato. Per il futuro il MoVimento sta continuando a radicarsi sui territori, nel segno del nuovo corso del Presidente Giuseppe Conte e con l’aiuto di altri esponenti, come il deputato Agostino Santillo, che è componente del Comitato per i rapporti territoriali. Chi vuole lavorare per il bene del M5S sa perfettamente che c’è tanto da fare, a partire dalla creazione di un gruppo territoriale proprio in una realtà come Maddaloni, che ancora ne è sprovvista – conclude il coordinatore – nonostante la presenza di un consigliere comunale e una popolazione tra le più alte della provincia.”