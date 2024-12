MADDALONI. Vigilante ucciso da un colpo di pistola, stub anche alla moglie

Attesi gli esiti delle analisi. Al momento della tragedia in casa era presente solo la moglie, sentita dai carabinieri nell’immediatezza dei fatti per ricostruire gli istanti prima della morte

MADDALONI – Indagini in corso sulla morte di Francesco Mastropietro vigilante 49enne morto ucciso da un colpo di pistola alla tempia nella sua abitazione in via Maddalena a Maddaloni. I carabinieri allertati da una telefonata al 112 al loro arrivo hanno trovato l’ agente riverso sul letto della camera matrimoniale con una pistola stretta tra le mani.

In casa al momento della tragedia con lui c’era solo la moglie sentita in caserma per far luce su quanto accaduto e sottoposta alla prova dello stub. La donna stando a quanto emerso avrebbe riferito che l’uomo attraversava un periodo di forte stress

Il pubblico ministero del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento alla Medicina Legale di Caserta dove nelle prossime ore sarà effettuato l’esame autoptico.