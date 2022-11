I funerali saranno celebrati domani

MACERATA CAMPANIA (Lidia e Christian de Angelis) Comunità in lutto per Anna D’Albenzio, 57 anni. Un ennesimo decesso sconvolge l’intera comunità. La stimata e conosciuta donna lascia troppo presto il marito Filippo Vardaro, carabiniere in pensione, e i figli Pasquale, Giuseppe e Stefano. I funerali si terranno domani alle 11:30 nella chiesa della frazione, San Marcello Martire. Centinaia i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.