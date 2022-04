Maestra muore nel giorno di Pasqua. Il commosso addio di un’amica: “Vola libera dal dolore”

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Addio alla dolce maestra Maria Giustina Di Caterino 59 anni. Ennesima vittima del male, la comunità piange la stimata e amatissima maestra, che da tempo lottava contro il male, poi la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire, il giorno di Pasqua si è spenta, sconvolgendo tutti.

La donna era un’insegnante splendida, amata da alunni, genitori e colleghi,una vera docente che amava il suo lavoro, la sua missione e i suoi piccoli studenti. Un fulmine a ciel sereno la sua dipartita. Questo l’addio di un’amica Maria Di Fraia “Il tuo calvario su questa terra è terminato…Sei volata in cielo nel giorno di Pasqua…La morte non è niente….con la morte si inizia la vera vita cristiana….Ma nessuno di noi è mai pronto a lasciar andare i propri cari….Vola libera dal dolore …finalmente….hai pagato un prezzo altissimo non meritato.Resterai immensa e solare come solo tu sapevi essere nei nostri cuori.”