Malore improvviso. Giovane madre muore a soli 32 anni

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Gigliola, 32 anni, giovane madre portata via da un infarto. Sposata con Salvatore Iuliano e madre di Giuseppe, colta da un malore improvviso, risultato fatale, portandola via dall’affetto dei suoi cari. Era molto amata nel suo quartiere, sempre solare e gentile. I funerali si terranno oggi alle 16 presso la Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli ad Aversa. Di seguito uno dei tanti messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia di Gigliola: “Confidando nell’amore del Signore, affidiamo alla sua misericordia, la breve esistenza terrena di Gigliola Perfetto, figlia della nostra Dama Maria Carmela Canale del gruppo di Aversa Centro. Il rito funebre sarà celebrato lunedì 22 giugno alle ore 15.30 nella Chiesa di S. Maria di Costantinopoli in Aversa.L’Associazione si unisce al lacerante dolore di Maria Carmela e della sua Famiglia , assicurando un ricordo particolare nella preghiera.”