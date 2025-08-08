Malore improvviso, muore neurochirurgo e docente universitario

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato increduli e addolorati i concittadini e tutti coloro che lo hanno conosciuto

PIEDIMONTE MATESE – Profondo cordoglio a Piedimonte Matese per la scomparsa del dottor Biagio Carangelo, stimato neurochirurgo e docente alla Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università di Siena. L’uomo, 62 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in Toscana, dove risiedeva da tempo per motivi professionali.

Originario di Piedimonte, Carangelo si era trasferito a Siena anni fa, dove aveva costruito una brillante carriera accademica e medica. Era conosciuto per la sua grande passione per la neurochirurgia, per la sua umanità verso i pazienti e per l’incredibile numero di interventi eseguiti: oltre 4500 operazioni, su encefalo e colonna vertebrale, svolte con competenza e dedizione.

Ma la sua figura era nota anche al di fuori dell’ambito medico. Negli anni ’70 aveva vestito la maglia del Piedimonte Calcio, ricoprendo il ruolo di difensore sotto la guida dell’allora allenatore Angelo Forgione. Un passato sportivo che molti in paese ricordano ancora con affetto.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato increduli e addolorati i concittadini e tutti coloro che lo hanno conosciuto. La comunità matesina si è stretta con affetto attorno ai familiari, profondamente colpiti da questa perdita prematura.