SAN FELICE A CANCELLO – Si è temuto per il 65enne Angelo De Rosa, ex dirigente sportivo. Si trovava nella sua abitazione di via Maddaloni quando, intorno alle 15 di ieri pomeriggio, ha accusato un malore.

Subito è stata allertata un’ambulanza, che lo ha trasportato all’ospedale di Caserta. Pare che le sue condizioni siano già migliori, ma è rimasto in osservazione perché i medici conducessero tutti gli accertamenti del caso.