Malore improvviso per una donna, muore davanti alla figlia

SAN FELICE A CANCELLO – Una terribile notizia ha sconvolta la mattina di oggi, venerdì, della frazione di Cancello Scalo, ricadente nel comune di San Felice a Cancello. In un’abitazione di via Napoli, non distante dalla Chiesa di Sant’Alfonso, è morta una donna di 61 anni.

Di origine ucraina, ha accusato un improvviso malore, cadendo al suolo. La figlia che vive con lei ha immediatamente aiutato la madre, chiamando immediatamente i soccorsi.

Nonostante l’arrivo degli uomini del 118, non è stato possibile salvare la sessantunenne, stroncata da un arresto cardiaco.