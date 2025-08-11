Malore in sella alla bici, cade e muore sul colpo

La tragedia ieri mattina a pochi passi dalla piazza principale del paese

CESA – Lutto e dolore nella comunità di Cesa per la scomparsa improvvisa di Pasqualina Montesano, 57 anni. La donna, molto conosciuta e stimata in paese, ieri mattina stava percorrendo via Bagno in sella alla sua bicicletta quando è stata colpita da un malore improvviso. La perdita di controllo le ha fatto cadere rovinosamente a terra.

Immediata la richiesta di soccorso: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Pasqualina è deceduta sul colpo. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito.

La notizia ha scosso profondamente l’intera cittadina, dove la 57enne era apprezzata per il suo carattere solare e la disponibilità verso gli altri. Lascia i fratelli Nicola e Luciano, ai quali si è stretta l’intera comunità.

I funerali si sono svolti questa mattina, alle 10:30, nella parrocchia di San Cesario, alla presenza di numerosi amici e conoscenti che hanno voluto darle l’ultimo saluto.