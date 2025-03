Malore sul traghetto durante la gita scolastica, muore una studentessa 17enne

I compagni hanno dato l’allarme ma i soccorsi sono stati inutili

NAPOLI – Una studentessa di 17 anni, Aurora Bellini, originaria della Toscana, ha perso la vita a bordo di un traghetto diretto a Palermo. La ragazza, che frequentava il quarto anno presso l’istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, era in viaggio con i compagni di classe quando ha avuto un improvviso malore.

Secondo le prime informazioni, la studentessa si è sentita male nella sua cabina poco dopo l’imbarco. I suoi compagni, accorgendosi della situazione, hanno subito chiesto aiuto. I soccorsi sono arrivati velocemente: una motovedetta della Guardia Costiera e gli operatori del 118 hanno raggiunto il traghetto mentre si trovava al largo della costa di Napoli. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione, la giovane è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorritori.



La Capitaneria di Porto di Napoli ha avviato un’indagine per comprendere meglio cosa sia successo. La Procura ha ordinato un’autopsia per stabilire le cause del decesso. La comunità scolastica e i compagni della vittima sono in stato di shock e sono stati riportati a casa subito dopo l’accaduto.