Maltempo senza tregua. Esonda Lago Patria. Chiusa la circumlago. Hotel evacuato

LITORALE – I violenti temporali delle ultime ore hanno fatto esondare il Lago Patria; allagata per un largo tratto la circumlago nel territorio del Comune di Giugliano. Disposta la chiusura immediata del tratto di strada. Si tratta di via Lago Patria nella curva presso il Parco Mazzola, sommersa da quasi 70 centimetri d’acqua: impossibile il passaggio delle auto.

Le acque hanno invaso anche il piano terra ed il seminterrato dell’Hotel restaurant L’Anicre’ che e’ stato sgomberato. “Abbiamo ricevuto una diffida dal Comune ed abbiamo liberato il locale. Gli ospiti sono stati invitati a lasciare le stanze. Abbiamo disdetto trenta prenotazioni per il pranzo” ha riferito il proprietario. Di notevole entita’ i danni che sono in corso di accertamento. L’esondazione del bacino lacustre e’ tuttora in corso ed ha interessato anche i resti archeologici della Villa di Scipione.