MALTEMPO. Vigili del fuoco a lavoro senza sosta in tutta la Provincia: le FOTO dai centri più colpiti

CASERTA – Da questa mattina tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e dei distaccamenti di Aversa, Marcianise, Teano, Mondragone e Piedimonte Matese sono impegnate per far fronte alle numerose richieste di interventi causati dall’ondata di maltempo, caratterizzata soprattutto dal forte vento che ha colpito tutta la provincia Casertana.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente per affrontare le decine di segnalazioni giunte per interventi riguardanti smottamenti, guaine pericolanti ma soprattutto rami pericolanti ed alberi abbattuti dalla furia del vento. Sono circa cinquanta gli interventi già effettuati dal personale ed altrettanti sono in attesa di essere espletati e per fare fronte alle richieste si è fatto ricorso al richiamo di personale fuori servizio.

Tutte

le zone della provincia di Caserta sono state colpite, tuttavia sono stati registrati un numero particolarmente rilevante di interventi soprattutto nelle zone di Aversa, Castel Volturno e Mondragone.