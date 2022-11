Maltrattamenti nella Rsa, via agli interrogatori delle Oss casertane

SANTA MARIA A VICO/CERVINO – Domani, mercoledì prenderanno il via gli interrogatori di garanzia a carico delle tre OSS coinvolte nella vicenda dei maltrattamenti ad una disabile in una Rsa di Cervinara. Le tre sono ai domiciliari. Altre due invece, sono state sospese dal lavoro. Tra di loro, una 51enne di San Martino Valle Caudina che ha deciso di rispondere alle domande del Gip e una 32enne di cervino. Sono accusate di maltrattamenti. A carico dei titolari della Rsa invece non è stata disposta alcuna misura. Nulla è stato trovato, evidentmente, a loro carico dalle intercettazioni.