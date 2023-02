Mamma e bambino di 5 mesi bloccati in ascensore nella piscina “Poseidon”

SANTA MARIA C.V. – Una bruttissima esperienza, quella vissuta da una donna di 32 anni e dal suo bambino di 5 mesi due giorni fa, sabato mattina, all’interno della struttura sportiva “Poseidon” di Santa Maria Capua Vetere: bloccati per 40 minuti all’interno dell’ascensore.

La mamma e suo figlio, insieme al papà e alla nonna del bambino, si sono recati presso la piscina sammaritana per effettuare una lezione di prova del corso di acquaticità neonatale.

Dopo l’immersione in vasca, la donna e il bambino si sono diretti verso gli spogliatoi, allocati al piano -1, ovvero un piano sotto la piscina.

Proprio per questo motivo, trovandosi in accappatoio e ciabatte e con il bambino in braccio, la mamma ha ritenuto che fosse più sicuro scendere di un piano con l’ascensore piuttosto che a piedi, con il rischio di scivolare.

Pochi

secondi dopo aver premuto il tasto -1, si è verificato il guasto: ascensore bloccato.

Dopo

i primi minuti di incertezza da parte dei dipendenti della struttura sportiva, la tensione è salita quando la donna ha segnalato di essere bloccata all’interno con un bambino di pochi mesi, entrambi bagnati e infreddoliti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Caserta, allertati dalla nonna del bambino.

Mamma e figlio sono stati liberati dopo interminabili minuti. Pare che non fosse la prima volta che l’ascensore della piscina andasse in blocco.