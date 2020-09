MARCIANISE. 4 nuovi positivi al Covid. Chiusi un noto forno e l’ufficio postale di via Matteotti

MARCIANISE – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha inviato la comunicazione ufficiale della positività al Covid-19 di quattro tamponi praticati a cittadini di Marcianise.

Uno dei quattro nuovi casi non ha sintomi specifici, ma era già stato posto in quarantena e sotto osservazione, poiché in attesa del risultato del tampone che gli era stato praticato in quanto familiare di una persona già positiva.

Gli altri casi riguardano una coppia di media età, della quale solo la moglie attualmente presenta lievi sintomi, e un uomo di circa 81 anni, del tutto asintomatico.

Le Autorità sanitarie hanno scelto per tutti il trattamento domiciliare e hanno adottato rigorose misure cautelari per la circoscrizione del contagio.

Come sempre, tutti coloro che hanno avuto contatti con i nuovi positivi sono stati posti in quarantena, sotto osservazione e, quando necessario, sono stati praticati ulteriori tamponi per il Covid-19.

Rimangono temporaneamente chiusi, il tempo utile a eseguire le operazioni di sanificazione, un noto forno della città e l’ufficio postale, un dipendente del quale (non residente a Marcianise), è risultato positivo al Covid-19.