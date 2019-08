MARCIANISE. Accusato di aver picchiato e sottratto denaro alla ex: torna in libertà

MARCIANISE (red.cro.) – Il gip ha convalidato il fermo ritenendo giusta la scarcerazione immediata di Giuseppe Archidiacono, l’uomo arrestato nella giornata di venerdì dai carabinieri della stazione di Marcianise per estorsione, maltrattamenti e lesioni ai danni dell’ex moglie.

Il legale dell’accusato sottolineando la non presenza di possibile reiterazione del reato, essendo la donna in una casa famiglia. E il giudice ha disposto per la libertà con il divieto tassativo di avvicinarsi alla donna. Archidiacono è anche accusato di estorsione, perché, secondo l’accusa, avrebbe sottratto del denaro all’ex moglie