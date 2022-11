MARCIANISE. ALLARME FURTI. Città sotto assedio, banditi tentano colpo: messi in fuga dall’allarme

Tra le vittime un medico ed un imprenditore

MARCIANISE – Cresce il numero dei tentati furti che in queste ultime settimane si stanno registrando a Marcianise. Tentativi di intrusione si sono registrati tra Loriano, San Giuliano e il rione Santella. Tra i cittadini colpiti anche un medico ed un imprenditore, quest’ultimo salvo grazie all’impianto di allarme.

Appena una settimana fa i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per furto aggravato un 27enne domiciliato in Caivano presso il locale campo rom ed un 61enne di Afragola sorpresi nel parcheggio dell’ospedale di Marcianise, mentre cercavano di rubare un’autovettura Fiat Panda di proprietà di un medico in servizio presso quella struttura sanitaria che da appena due giorni era rientrata in possesso della medesima vettura che le era stata rubata il 13 ottobre.