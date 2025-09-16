MARCIANISE. Allarme truffa dello specchietto, impostori in azione

A segnalare la presenza di un’auto sospetta è stato un cittadino attraverso un post nei social

MARCIANISE – E’ allarme tra gli abitanti di Marcianise preoccupati per la presenza sul territorio di una banda di truffatori. L’allarme arriva dai social dove un utente attraverso un post ha allertato i concittadini segnalando la presenza di una Citroen C3, con a bordo dei malviventi, che si aggira, con targa polacca le cui prime lettere sono KD, per le vie della città in cerca di vittime per mettere in atto la truffa dello specchietto. Un sassolino lanciato contro una vettura e poi la messinscena per richiedere un risarcimento danni “bonario” al fine di evitare il coinvolgimento delle compagnie assicurative.