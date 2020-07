MARCIANISE. Aperte le iscrizioni per il centro estivo per i bambini (3-14 anni). TUTTE LE INFORMAZIONI

MARCIANISE – SI RENDE NOTO CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CENTRO ESTIVO 2020

Scadenza 22 Luglio 2020 ore 17:00



ORATORIO DI SAN SIMEONE – dalle ore 9:00 alle ore 12:00

– dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ASD KARMA – PIAZZA LIVATINO – dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00

– dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00 VIVICITTA’ – PIAZZA PADRE PIO – dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00

– dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00 FUTSAL ACADEMY dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Le istanze potranno essere presentate dalpresso i seguenti punti di raccolta, ove sarà a disposizione il modulo di domanda, al quale dovrà essere allegato un Isee in corso di validità:

La partecipazione al CENTO ESTIVO 2020, riservata in linea di massima a n. max 80 partecipanti, sarà totalmente gratuita.

La graduatoria di accesso sarà stilata in base al valore dell’ISEE e del numero dei minori presenti nel nucleo familiare e che partecipano al centro estivo.

Nel caso in cui le condizioni organizzative, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, lo renderanno possibile, sarà ampliata la platea dei partecipanti.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LUOGHI DI SVOLGIMENTO E SULLE ATTIVITA’ ORGANIZZATE SARANNO FORNITE NEI PROSSIMI GIORNI.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’AVVISO COMPLETO:

Prot_Int 0033153 del 16-07-2020 – Documento avviso centri estivi iscrizioni