MARCIANISE. Brindisi di Natale sfocia in rissa: tre feriti

E’ emergenza sicurezza in vista del Capodanno

MARCIANISE – È sfociato in rissa il brindisi di Natale a Marcianise: due bande di giovani se le sono date di santa ragione in via Marchesiello all’esterno di locali della movida. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine: è di tre feriti il bilancio. la situazione potrebbe esplodere in vista di festeggiamenti che si terranno in strada nella notte tra il 31 e il 1 gennaio