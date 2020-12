MARCIANISE. Cittadini truffati nel rione San Giuliano, hanno firmato contratti-fuffa

MARCIANISE (M.C.V.) – Hanno battuto il rione San Giuliano palmo a palmo, strada per strada, riuscendo a truffare chi, in buona fede, ha ingenuamente creduto alle loro parole.

Parliamo di finti operatori Enel: due uomini e due donne che, a coppie alternate, sono riusciti a convincere alcune famiglie marcianisane a firmare fantomatici contratti di fornitura di energia economicamente “più convenienti”.

Qual è il loro modus operandi? Si presentano (indossando un’improbabile divisa Enel, chiaramente non originale) alla porta dell’ignaro cittadino che, se ben disposto, li fa accomodare in casa. Dopodiché i due chiedono una vecchia bolletta e cominciano a sciorinare le loro imperdibili offerte per risparmiare.

Più di qualcuno ci è cascato, apponendo la firma a un contratto con non si sa quale altra compagnia di fornitura elettrica.

Bisogna stare molto attenti.