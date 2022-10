Questa mattina in Piazza Principe di Napoli

MARCIANISE – Donna investita questa mattina, verso le 10, in Piazza Principe di Napoli. Un’auto nell’accingersi in una manovra ha investito una donna mentre attraversa la strada. La signora ha riportato ferite gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il conducente della vettura ha immediatamente arrestato la marcia, allertando il 118. Sul posto sono accorsi gli uomini del vicino comando di polizia municipale per i rilievi del caso.