MARCIANISE. Ecco chi gestirà la pista di pattinaggio annessa a Parco Padre Pio e Piazza Vanvitelli. Nessuno si è fatto avanti per la piazzetta…

MARCIANISE (M.C.V.) – La situazione dei parchi pubblici, a Marcianise, è sempre stata critica.

La città non si è mai dimostrata “pronta” ad una gestione responsabile degli spazi comuni. Si tratta, innanzitutto, di un problema di civiltà, è inutile nascondersi dietro un dito.

A Marcianise non mancano gli spazi verdi (sicuramente si potrebbe fare molto meglio), non manca la competenza per manutenerli, non mancano i volenterosi che, a più riprese, hanno offerto tempo e lavoro volontario per ripristinare situazioni di degrado in cui, molto spesso, hanno versato e ancora versano le piazze pubbliche.

Ma nulla possono il lavoro e la buona volontà di un gruppo di virtuosi se la verità è che è ancora tristemente radicata nella cultura e nella mentalità di molti cittadini la convinzione che gli spazi pubblici non sono di tutti, non sono “casa nostra”, non sono un bene prezioso di cui avere rispetto; se, ancora, vandalizzare gli arredi pubblici, sporcare le aree verdi, rappresenta un divertimento per chi, di fatto, sabota un’intera città.

Quante volte, nel corso degli anni, abbiamo raccolto le lamentele di chi “Siamo costretti a portare i nostri figli a giocare nei parchi di altri paesi”? Innumerevoli.

Anche le esperienze delle concessioni a provati delle piazze pubbliche, più volte tentate nel corso degli ultimi anni, si sono rivelate spesso fallimentari o comunque mai durevoli sul lungo termine.

L’anno scorso, 2018, l’associazione “Vivicittà” presieduta da Mimmo Moriello ha fatto il tentativo ambizioso di prendere in gestione l’intero pacchetto degli spazi intitolati a Padre Pio nella zona del Parco Primavera di Marcianise (ovvero Parco Padre Pio, la piazzetta attigua e quella di fronte, comunemente detta “piazzetta della rampa”), salvo poi fare un passo indietro e confermare la gestione del solo Parco Padre Pio, le cui dimensioni sono già considerevoli, perché è effettivamente impossibile manutenere da soli, senza aiuto alcuno da parte del Comune, spazi tanto estesi e impegnativi.

Quest’anno ci si riprova: qualche mese fa, il Comune ha pubblicato un nuovo avviso pubblico “per la concessione in uso relativa alla manutenzione e gestione di aree e piazze cittadine, senza oneri per il Comune” per:

Pista di pattinaggio annessa al Parco Padre Pio (che riteniamo essere la “piazzetta della rampa”);

Parco urbano annesso al Parco Padre Pio;

Piazza Vanvitelli (ex Piazza D’Annunzio).

“La Commissione ha aggiudicato provvisoriamente le adozioni delle aree in oggetto così come di seguito indicato:

a. Pista di pattinaggio annessa a Piazza Padre Pio: adozione con fini di lucro in favore della Ditta individuale RUSSO MARIA MICHELA, con sede in Marcianise, Via Parco Mazziotti; punteggio complessivo 46/80;



b.Piazza Vanvitelli, già Piazza D’Annunzio: adozione con fini di lucro in favore di MA.NA. srl semplificata, con sede legale in Capodrise alla via Giovanni Testa n.7, punteggio 48/80;c. Prendere atto che non sono pervenute proposte di adozione per il Parco Urbano annesso a Parco Padre Pio”.

Nei prossimi giorni analizzeremo i dettagli delle convenzioni stipulate.

In ogni caso, speriamo che duri.

determina_n_8